Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Правительство высказало замечания к законопроекту о контроле за иноагентами

Кабмин поддержал законопроект о контроле за иноагентами и высказал к нему замечания

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий нормы контроля за иноагентами, высказав при этом несколько замечаний для их устранения ко второму чтению. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

В отзыве говорится, что законопроектом предусмотрена маркировка материалов, производимых или распространяемых иноагентами. В документ предлагается добавить положение о праве кабмина устанавливать требования к форме и порядку размещения маркировки.

Кроме того, правительство просит авторов законопроекта уточнить, за распространение какой информации может быть присвоен статус иноагента.

25 апреля в Госдуму внесли законопроект, обобщающий законодательные нормы об иноагентах. Документом предлагается создать единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Кроме того, иноагентам предлагается запретить преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.

В тот же день сообщалось, что в России станут выдавать журналистам и некоммерческим организациям статус «иностранного агента» даже в том случае, если они не получали иностранного финансирования. Как следует из документа, иноагентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Топ-менеджер VK погиб на Белом море
Российского школьника убили в подъезде многоэтажного дома
Новый наряд Киркорова сравнили с пижамой в сети
В России захотели предотвращать банкротства по-новому
Более трети собственников пришлось делать ремонт после выезда арендаторов
Шубенков удивился способности футболистов складывать слова в предложения
Минобороны показало видео уничтожения танков ВСУ снарядами «Краснополь»
В ЕП высказались о праве граждан получать альтернативную информацию
Крупная российская авиакомпания прекратила продажу билетов в ряд регионов страны
Александра Маринина поделилась методами сбора фактуры для детективов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.