Правительство высказало замечания к законопроекту о контроле за иноагентами

Кабмин поддержал законопроект о контроле за иноагентами и высказал к нему замечания

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий нормы контроля за иноагентами, высказав при этом несколько замечаний для их устранения ко второму чтению. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

В отзыве говорится, что законопроектом предусмотрена маркировка материалов, производимых или распространяемых иноагентами. В документ предлагается добавить положение о праве кабмина устанавливать требования к форме и порядку размещения маркировки.

Кроме того, правительство просит авторов законопроекта уточнить, за распространение какой информации может быть присвоен статус иноагента.

25 апреля в Госдуму внесли законопроект, обобщающий законодательные нормы об иноагентах. Документом предлагается создать единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Кроме того, иноагентам предлагается запретить преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.

В тот же день сообщалось, что в России станут выдавать журналистам и некоммерческим организациям статус «иностранного агента» даже в том случае, если они не получали иностранного финансирования. Как следует из документа, иноагентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах».