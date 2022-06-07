Джонсон отказался от досрочных выборов

Джонсон заявил, что не намерен проводить досрочные выборы после голосования о доверии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от проведения досрочных выборов после голосования по вотуму доверия. Вместо этого он намерен сосредоточиться на задачах работы правительства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

«Я определенно не вижу смысла фокусироваться на чем-либо еще, я точно не заинтересован в досрочных выборах. То, в чем я заинтересован, это работа на пользу людей этой страны», — сказал премьер.

По его словам, правительство теперь намерено сосредоточиться на решении важных проблем, в том числе на решении вопросов растущих цен, укрепления экономики и усиления безопасности на улицах страны.

В понедельник, 6 июня, члены правящей Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия премьер-министру Борису Джонсону, он сохранил свой пост. За вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 представителей Консервативной партии партии при необходимом минимуме в 180 голосов, 148 высказались против.