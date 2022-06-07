Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон получил вотум доверия от правящей партии Великобритании

BBC News: члены Консервативной партии Британии выразили вотум доверия премьеру Джонсону
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Члены Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия премьер-министру Борису Джонсону, он сохранит свой пост. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на результаты голосования, объявленные вечером в понедельник, 6 июня.

Голосование по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 представителей Консервативной партии партии при необходимом минимуме в 180 голосов, 148 высказались против.

211членов консервативной партии

проголосовали за вынесение вотума доверия Борису Джонсону

Чтобы остаться во главе правящей партии Джонсону требовалось набрать простое большинство — как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку.

Материалы по теме:
Никаких больше масок. Страны Европы снимают ограничения, несмотря на рекордную заболеваемость COVID-19
Никаких больше масок.Страны Европы снимают ограничения, несмотря на рекордную заболеваемость COVID-19
1 февраля 2022
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января 2022
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире. Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире.Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
19 июля 2021

Коронавирусные вечеринки Джонсона

Необходимость вотума доверия премьеру возникла после скандала, вызванного вечеринками, которые проходили на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. О роли Джонсона в организации вечеринок рассказывали очевидцы: подобные увеселительные мероприятия получили свое название — «Пятницы с вином» (Wine-time Fridays). В эти дни сотрудники могли начать выпивать с четырех часов дня. По словам участников вечеринок, мусорные баки вблизи Даунинг-стрит переполнялись пустыми бутылками из-под алкоголя.

Нынешние и бывшие сотрудники правительства указывали, что вечеринки были инициативой самого Джонсона, так как он хотел всем нравиться и желал, чтобы коллеги могли расслабиться. Сам премьер также мог выпивать.

В конце мая Джонсон, выступая в парламенте, извинился за участие в вечеринках, подчеркнув, что некоторые из них на Даунинг-стрит на самом деле были проводами увольнявшихся сотрудников, куда он ненадолго заходил, как сделал бы и другой начальник.

По правде сказать, я был шокирован поведением некоторых [сотрудников], особенно в отношении охранников и уборщиков. И я хотел бы извиниться перед ними за это

Борис Джонсонпремьер-министр Великобритании

При этом, как подчеркнул политик, он не знал, что эти вечеринки продолжались допоздна, и был удивлен фактами, выявленными в процессе расследования. Премьер отметил, что не снимает с себя ответственности за происходившее, однако отказался уходить в отставку или увольнять подчиненных, также участвовавших в вечеринках на Даунинг-стрит.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
От вождя вождю. В Северной Корее умеют и любят делать гигантские статуи. Кто и зачем заказывает их по всему миру?
От вождя вождю.В Северной Корее умеют и любят делать гигантские статуи. Кто и зачем заказывает их по всему миру?
29 мая 2022
Борис Несдержанный Как язык доводил нового главу британского МИД до дипломатических скандалов
Борис НесдержанныйКак язык доводил нового главу британского МИД до дипломатических скандалов
19 июля 2016

Общественное мнение

Вместе с тем Джонсон еще до голосования по вотуму недоверия, говоря о некоторых вечеринках во время локдауна, заявил, что «сделал бы это снова», пишет The Telegraph. По его словам, он вновь бы принял участие именно в прощальных мероприятиях с покидающими посты коллегами, которые также проходили во время введенного из-за коронавируса локдауна.

Слова премьера Великобритании вызвали бурные дискуссии в соцсетях, пользователи усомнились в раскаянии Джонсона в участии в вечеринках. Согласно опросу агентства Opinium, опубликованному за несколько часов до голосования по вотуму доверия политику, более половины жителей Британии выступают за его отставку.

По мнению 59 процентов респондентов, депутаты от Консервативной партии должны проголосовать за отставку Джонсона, и лишь 28 процентов опрошенных высказались за то, чтобы он сохранил за собой пост премьера. Среди участников, выступающих за Консервативную партию, 53 процента считают, что Джонсон должен остаться на посту, а 34 процента хотят его отставки.

Материалы по теме:
«Дела обстоят хреново» Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
«Дела обстоят хреново»Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
3 мая 2022
Венгрия не поддержала санкции против России. Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
Венгрия не поддержала санкции против России.Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
17 мая 2022
«Настал час расплаты» Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
«Настал час расплаты»Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
23 мая 2022

Реакция Джонсона

Комментируя результаты голосования по вотуму недоверия, Джонсон назвал их «хорошими для политики и страны». Он назвал хорошим результатом тот факт, что его поддержали 148 депутатов, сообщает BBC News.

Не забывайте, когда я впервые баллотировался на пост лидера партии тори, я не получил такой большой поддержки от своих коллег в парламенте, мы опираемся на это

Борис Джонсонпремьер-министр Великобритании

Он также подчеркнул, что не намерен проводить досрочные выборы после голосования по вотуму недоверия и хочет сосредоточиться на задачах работы правительства.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Джонсон получил вотум доверия от правящей партии Великобритании
Госдеп усомнился в решении проблемы с зерном после визита Лаврова в Турцию
Джонсон высказался о результатах голосования по вотуму доверия
Число погибших при обстрелах ДНР украинскими силами выросло до семи
В Польше предупредили о последствиях поставок украинского зерна
Хорватия ушла от поражения в матче Лиги наций УЕФА с Францией
В Роскачестве оценили опасность проглатывания жвачки
В Китае сообщили о смене тактики США на Украине
Правительство Грузии подало в суд на президента старны
Виновницей ДТП с гибелью семьи с ребенком под Волгоградом оказалась москвичка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.