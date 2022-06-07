Джонсон получил вотум доверия от правящей партии Великобритании

BBC News: члены Консервативной партии Британии выразили вотум доверия премьеру Джонсону

Члены Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия премьер-министру Борису Джонсону, он сохранит свой пост. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на результаты голосования, объявленные вечером в понедельник, 6 июня.

Голосование по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 представителей Консервативной партии партии при необходимом минимуме в 180 голосов, 148 высказались против.

211 членов консервативной партии проголосовали за вынесение вотума доверия Борису Джонсону

Чтобы остаться во главе правящей партии Джонсону требовалось набрать простое большинство — как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку.

Коронавирусные вечеринки Джонсона

Необходимость вотума доверия премьеру возникла после скандала, вызванного вечеринками, которые проходили на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. О роли Джонсона в организации вечеринок рассказывали очевидцы: подобные увеселительные мероприятия получили свое название — «Пятницы с вином» (Wine-time Fridays). В эти дни сотрудники могли начать выпивать с четырех часов дня. По словам участников вечеринок, мусорные баки вблизи Даунинг-стрит переполнялись пустыми бутылками из-под алкоголя.

Нынешние и бывшие сотрудники правительства указывали, что вечеринки были инициативой самого Джонсона, так как он хотел всем нравиться и желал, чтобы коллеги могли расслабиться. Сам премьер также мог выпивать.

В конце мая Джонсон, выступая в парламенте, извинился за участие в вечеринках, подчеркнув, что некоторые из них на Даунинг-стрит на самом деле были проводами увольнявшихся сотрудников, куда он ненадолго заходил, как сделал бы и другой начальник.

По правде сказать, я был шокирован поведением некоторых [сотрудников], особенно в отношении охранников и уборщиков. И я хотел бы извиниться перед ними за это Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

При этом, как подчеркнул политик, он не знал, что эти вечеринки продолжались допоздна, и был удивлен фактами, выявленными в процессе расследования. Премьер отметил, что не снимает с себя ответственности за происходившее, однако отказался уходить в отставку или увольнять подчиненных, также участвовавших в вечеринках на Даунинг-стрит.

Общественное мнение

Вместе с тем Джонсон еще до голосования по вотуму недоверия, говоря о некоторых вечеринках во время локдауна, заявил, что «сделал бы это снова», пишет The Telegraph. По его словам, он вновь бы принял участие именно в прощальных мероприятиях с покидающими посты коллегами, которые также проходили во время введенного из-за коронавируса локдауна.

Слова премьера Великобритании вызвали бурные дискуссии в соцсетях, пользователи усомнились в раскаянии Джонсона в участии в вечеринках. Согласно опросу агентства Opinium, опубликованному за несколько часов до голосования по вотуму доверия политику, более половины жителей Британии выступают за его отставку.

По мнению 59 процентов респондентов, депутаты от Консервативной партии должны проголосовать за отставку Джонсона, и лишь 28 процентов опрошенных высказались за то, чтобы он сохранил за собой пост премьера. Среди участников, выступающих за Консервативную партию, 53 процента считают, что Джонсон должен остаться на посту, а 34 процента хотят его отставки.

Реакция Джонсона

Комментируя результаты голосования по вотуму недоверия, Джонсон назвал их «хорошими для политики и страны». Он назвал хорошим результатом тот факт, что его поддержали 148 депутатов, сообщает BBC News.

Не забывайте, когда я впервые баллотировался на пост лидера партии тори, я не получил такой большой поддержки от своих коллег в парламенте, мы опираемся на это Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Он также подчеркнул, что не намерен проводить досрочные выборы после голосования по вотуму недоверия и хочет сосредоточиться на задачах работы правительства.