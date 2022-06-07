Россиянин заперся в квартире с младенцем из-за запрета выращивать коноплю

В Воронеже мужчина заперся в квартире с младенцем из-за запрета растить коноплю

В Воронеже мужчина заперся в квартире с младенцем из-за того, что жена запретила ему выращивать коноплю — полицейским пришлось брать жилплощадь штурмом. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 41-летний уроженец Украины Сергей, получивший российское гражданство, стал фигурантом уголовного дела по наркотической статье еще на родине, но скрылся несмотря на розыск. Мужчина женился в Воронеже, у пары родилась дочь.

Однажды супруга заметила на балконе квартиры ведра, засаженные коноплей. Муж отказался ликвидировать растения по требованию жены. Вместо этого он выгнал ее из квартиры, забаррикадировался вместе с младенцем и угрожал расправиться с ребенком, если кто-то покусится на выращенную коноплю.

Силовики взяли квартиру штурмом, ребенок не пострадал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по покушению на убийство.