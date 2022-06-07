В США назвали шаг Путина на пути к поражению Европы

American Thinker: президент России Путин победит Евросоюз из-за санкций на нефть и газ

Обозреватель журнала Джером Корси в своей статье для American Thinker назвал шаг президента России Владимира Путина на пути к поражению Европы. По его мнению, российский лидер нашел для отечественных нефти и газа альтернативные рынки в Азии, в то время как Европа несет экономические потери.

Как считает журналист, большую и растущую возможность для экспорта российских энергоносителей представляют собой Индия и Китай. Корси отмечает, что санкции США и Евросоюза (ЕС) дают обратный эффект, подталкивая Запад к очередному витку разрушительной стагфляции.

Путин понимает, что без достаточных поставок относительно недорогих российских энергоресурсов страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство, поскольку их ждет резкий рост цен, а западные политики рискуют своим политическим будущим, говорится в статье. По мнению Корси, Москва одержит победу над ЕС, так как получила экономическое и военное преимущество над слабым и разделенным союзом.

Ранее газета Independent сообщила, что европейские транспортные компании с начала спецоперации на Украине стали перевозить примерно вдвое больше российской нефти, по-прежнему востребованной на мировом рынке. В ситуации, когда западные страны отказываются от закупок российской нефти, как это сделали США в марте, основными покупателями выступают Индия и Китай, зачастую требующие скидку по сравнению с рыночными ценами.

Брюссель стремится запретить импорт российской нефти, но встречает сопротивление со стороны некоторых членов ЕС, зависимых от нее, в первую очередь Венгрии. В представленный 3 июня шестой пакет антироссийских санкций вошел постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по морю: в течение шести и восьми месяцев соответственно.