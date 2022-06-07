Раскрыты возможности обеспечивающего высокую точность ВКС комплекса «Стрелец-М»

КРУС «Стрелец-М» получил позволяющий наводить ракеты на украинские позиции целеуказатель

Высокую точность применения оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России обеспечивает комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М», который позволяет наводить ракеты Х-29Л и Х-38МЛ на позиции в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Вооруженные силы Российской Федерации используют средства расширенного состава комплекта КРУС "Стрелец-М", что позволяет авиации с высокой точностью уничтожать хорошо замаскированные малоразмерные защищенные объекты украинских войск особой важности. Такие объекты крайне трудно обнаружить воздушной разведкой», — рассказал он.

В состав комплекса входит лазерный целеуказатель-дальномер, который обеспечивает наведение ракет воздушного базирования с полуактивной лазерной головкой самонаведения на украинские позиции.

«При этом истребители и фронтовые бомбардировщики получают в автоматизированном режиме целеуказание от КРУС вне зоны действия ПВО противника. При подходе авиации на дальность применения высокоточных ракет с полуактивной лазерной головкой самонаведения комплекс подсвечивает цель лазерным целеуказателем. Сразу после пуска ракет самолеты уходят с курса противозенитным маневром», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что цели, которые подсвечивает КРУС, поражают на переднем крае и в глубине обороны противника, а отклонение составляет не более двух-трех метров от точки прицеливания.

В апреле 2021 года стало известно, что в Сирии испытали технологию наведения тактических ударных беспилотников «Иноходец» с помощью КРУС «Стрелец-М».