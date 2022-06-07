В Финляндии рассказали об испуге Украины из-за одной фразы Макрона о России

Iltalehti: на Украине испугались из-за фразы Макрона о недопустимости унижения России

Президент Франции Эммануэль Макрон напугал жителей Украины одной фразой о России. Об этом рассказал обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми.

Речь идет о словах Макрона во время интервью региональной прессе, когда он заявил, что унижать Россию на международной арене недопустимо, поскольку в будущем потребуется восстановление сотрудничества с Москвой.

«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — написал Нурми. Он считает, что высказывание Макрона свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации на Украине. По его мнению, французский президент таким образом хочет получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации.

Ранее Макрон подсчитал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с российским лидером Владимиром Путиным не менее 100 часов. По его словам, он посвятил столько времени и энергии обсуждению «действительно сложной» ситуации на Украине. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.