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В Финляндии рассказали об испуге Украины из-за одной фразы Макрона о России

Iltalehti: на Украине испугались из-за фразы Макрона о недопустимости унижения России
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон напугал жителей Украины одной фразой о России. Об этом рассказал обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми.

Речь идет о словах Макрона во время интервью региональной прессе, когда он заявил, что унижать Россию на международной арене недопустимо, поскольку в будущем потребуется восстановление сотрудничества с Москвой.

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«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — написал Нурми. Он считает, что высказывание Макрона свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации на Украине. По его мнению, французский президент таким образом хочет получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации.

Ранее Макрон подсчитал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с российским лидером Владимиром Путиным не менее 100 часов. По его словам, он посвятил столько времени и энергии обсуждению «действительно сложной» ситуации на Украине. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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