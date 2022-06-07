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Объявлена дата открытия первых точек нового «Макдоналдса» в Москве

Первые 15 точек нового «Макдоналдса» в Москве и Подмосковье заработают 12 июня

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

Первые 15 точек нового «Макдоналдса» начнут работать в Москве и Подмосковье уже в воскресенье, 12 июня. Об этом объявили в компании, передает РИА Новости.

«В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России», — говорится в сообщении. Уточняется, что о точных датах открытия, а также о новом названии заведений будет объявлено позже.

12 июня начнут принимать гостей рестораны на Большой Бронной улице, Арбате, Красной Пресне, Каширском и Ленинградском шоссе. Также заработают заведения на Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Кроме того, рестораны сети откроются в Химках, Реутове и Одинцове.

Ранее 19 мая корпорация «Макдоналдса» объявила о продаже российских ресторанов предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору. Бизнесмен является бывшим совладельцем угольной компании «Южкузбассуголь» и сооснователем нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», которой принадлежит Яйский нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области.

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Варвара Кошечкина
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