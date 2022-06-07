Пост Дмитрия Медведева об ублюдках и выродках оценили

Политолог Минченко: Медведев в своем посте в Telegram никого конкретно не имел в виду

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев никого конкретно не имел в виду в своей публикации в Telegram — он обобщенно высказался о всех врагах России. Так пост российского политика в разговоре с «Лентой.ру» оценил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Ранее Медведев в Telegram ответил на вопрос о «резких» постах в социальных сетях, упомянув в тексте «ублюдков и выродков».

Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Политолог Минченко уверен, что в своей публикации Дмитрий Медведев намеренно не упомянул, о ком конкретно его высказывание.

В этом посте намеренно обозначен неопределенный круг лиц, чтобы на всякий случай боялись все. Таким образом, в его высказывании запечатлены все враги России Евгений Минченко политолог

Также политолог убежден, что зампред Совбеза хотел напомнить о своей фигуре.

«Дмитрий Анатольевич привлек к себе внимание. Сейчас идет широкое обсуждение: что это он, что случилось, почему именно сейчас?» — заключил Минченко.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, «чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья», однако на самом деле он может привести к революции в мировой экономике. «Судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — добавил он.