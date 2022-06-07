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Появилось видео с места столкновения четырех машин в центре Москвы

В сети появилась видеозапись с места столкновения четырех автомобилей на Новом Арбате

В сети появилась видеозапись с места столкновения четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве. Кадры с места ДТП публикует Telegram-канал Mash.

На них видно, что сильнее всего пострадал Mercedes — рядом с автомобилем лежат обломки. На место ДТП прибыли два автомобиля скорой помощи и сотрудники ДПС.

При столкновении четырех автомобилей, по предварительным данным, пострадал сенатор Мохмад Ахмадов. У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом пальца руки.

Авария в центре Москвы произошла во вторник, 7 июня. На столичной улице столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и Skoda. Предварительно, пострадали три человека.

Анастасия Шейкина
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