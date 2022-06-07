Появилось видео с места столкновения четырех машин в центре Москвы
В сети появилась видеозапись с места столкновения четырех автомобилей на Новом Арбате
В сети появилась видеозапись с места столкновения четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве. Кадры с места ДТП публикует Telegram-канал Mash.
На них видно, что сильнее всего пострадал Mercedes — рядом с автомобилем лежат обломки. На место ДТП прибыли два автомобиля скорой помощи и сотрудники ДПС.
При столкновении четырех автомобилей, по предварительным данным, пострадал сенатор Мохмад Ахмадов. У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом пальца руки.
Авария в центре Москвы произошла во вторник, 7 июня. На столичной улице столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и Skoda. Предварительно, пострадали три человека.