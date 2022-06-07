Строителю резиденции Путина запросили 20 лет колонии

Миллиардеру Михальченко запросили 20 лет заключения по делу о взятках

Прокуратура запросила наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и штрафа в миллион рублей для генерального директора холдинга «Форум», миллиардера Дмитрия Михальченко по обвинению в получении взяток при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор отметил, что просит признать Михальченко виновным и назначить наказание по совокупности преступлений и с учетом предыдущего приговора.

Другому фигуранту дела, бывшему директору ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрею Каминову, в ходе прений запросили 18 лет заключения в колонии общего режима. Его также просят оштрафовать на миллион рублей.

Отмечается, что дело во Втором Западном окружном военном суде слушается с 2019 года. Подсудимых обвиняют в хищениях 1,2 миллиарда рублей при реализации госконтракта по строительству и реставрации резиденции в Ново-Огареве.

В конце мая прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в размере 40 миллионов рублей для бывшего офицера ФСО подполковника Алексея Голохвостова, также обвиняемого в получении взяток при строительстве в Ново-Огарево.

Ранее в мае Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Дмитрия Михальченко. По мнению гособвинения, бизнесмен, пользуясь связями с сотрудниками ФСО, имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей. В общей сложности суд конфисковал имущество и активы почти на четыре миллиарда рублей.

В июле 2021 года была раскрыта схема обогащения Михальченко на подрядах, связанных со стройкой резиденции Путина. Для получения заработка Михальченко использовал контакты с бывшим руководством ФСО. В частности, он добился назначения доверенных лиц в руководство предприятия «Атэкс», распределявшее строительные господряды для спецслужбы.