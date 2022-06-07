Миллионер назвал способы получить люксовый отдых по низкой цене

Миллионер Дэн Легг посоветовал бронировать авиабилеты за 48 часов до даты прибытия

Британский миллионер Дэн Легг (Dan Legg), разбогатевший на торговле иностранной валютой, назвал способы получить люксовый отдых по низкой цене. Об этом сообщает Daily Star.

По словам 22-летнего бизнесмена, бронирование перелета и отелей за несколько часов до путешествия позволяет получить самые выгодные предложения. Он уверен, что можно сэкономить около 30 процентов от стоимости, если купить авиабилеты в течение 48 часов до даты прибытия. При этом Легг утверждает, что у него никогда не было проблем с наличием свободных мест на рейсе.

Миллионер также рассказал, что во время путешествий он бронирует так называемые empty leg flights (частные рейсы, которые выполняются без пассажиров с целью доставить самолет в определенный пункт назначения — прим. «Ленты.ру»). Однако мужчина предупредил, что билет на такой рейс будет стоить дороже. «Некоторые брокеры даже продают свободные места на частном рейсе, чтобы заполнить самолет, предоставляя вам роскошные условия за небольшую цену», — добавил он.

В заключение путешественник порекомендовал просить о повышении класса обслуживания на стойке регистрации. По его словам, представители авиакомпании могут предоставить улучшенное место по более низкой цене, поскольку им нужно заполнить бизнес-секцию в салоне.

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