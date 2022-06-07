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Миллионер назвал способы получить люксовый отдых по низкой цене

Миллионер Дэн Легг посоветовал бронировать авиабилеты за 48 часов до даты прибытия

Фото: Ryan Miglinczy / Unsplash

Британский миллионер Дэн Легг (Dan Legg), разбогатевший на торговле иностранной валютой, назвал способы получить люксовый отдых по низкой цене. Об этом сообщает Daily Star.

По словам 22-летнего бизнесмена, бронирование перелета и отелей за несколько часов до путешествия позволяет получить самые выгодные предложения. Он уверен, что можно сэкономить около 30 процентов от стоимости, если купить авиабилеты в течение 48 часов до даты прибытия. При этом Легг утверждает, что у него никогда не было проблем с наличием свободных мест на рейсе.

Миллионер также рассказал, что во время путешествий он бронирует так называемые empty leg flights (частные рейсы, которые выполняются без пассажиров с целью доставить самолет в определенный пункт назначения — прим. «Ленты.ру»). Однако мужчина предупредил, что билет на такой рейс будет стоить дороже. «Некоторые брокеры даже продают свободные места на частном рейсе, чтобы заполнить самолет, предоставляя вам роскошные условия за небольшую цену», — добавил он.

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В заключение путешественник порекомендовал просить о повышении класса обслуживания на стойке регистрации. По его словам, представители авиакомпании могут предоставить улучшенное место по более низкой цене, поскольку им нужно заполнить бизнес-секцию в салоне.

Ранее бортпроводница, проработавшая на частном самолете более десяти лет, рассказала о самых странных просьбах богатых и знаменитых клиентов. Например, однажды VIP-клиентка потребовала немедленно посадить самолет, поскольку хотела съесть гамбургер. В другой раз пассажиры взяли с собой на борт 32 живых сокола.

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Татьяна Карпова
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