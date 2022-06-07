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В США задумали ограничить прибыль России от нефти

Глава Минфина США Йеллен призвала сохранить поток нефти из РФ и ограничить прибыль Москвы
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок нефти на мировые рынки. Однако Москве следует получать ограниченную прибыль с ее продажи, сообщает РИА Новости.

«Наша страна является частью мирового нефтяного рынка, который подвержен геополитическим воздействиям. Ввиду глобальной природы этого рынка для нас почти невозможно оградить себя от потрясений наподобие тех, что происходят в России и движут мировыми ценами на нефть», — подчеркнула министр.

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Марина Совина
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