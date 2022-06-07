Минобороны заявило об уничтожении иностранной артиллерии на Украине

Минобороны России заявило об уничтожении военной техники из Норвегии и США на Украине

Российская артиллерия уничтожила одну переданную Норвегией 155-миллиметровую самоходную установку М109А3, две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также была уничтожена 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошлые сутки российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Николаевской областях. Украинские беспилотники были сбиты в харьковских селах Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малы Проходы, добавили в ведомстве.

Помимо этого, российская авиация за сутки уничтожила свыше 170 солдат ВСУ, девять танков, две установки РСЗО «Град», батарею полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения, добавили в Минобороны.

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