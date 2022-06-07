Названы самые посещаемые музеи России

Самым посещаемым российским музеем в 2021 стал ГМЗ «Петергоф»

Наиболее популярными среди российских музеев в 2021 году стали ГМЗ «Петергоф», музей-заповедник «Казанский кремль», а также музей-памятник «Исаакиевский собор». Об этом со ссылкой на издание The Art Newspaper сообщает «Интерфакс».

Так, в Петергофе в прошлом году побывало 3,3 миллиона человек, тогда как красоту Казанского кремля и Исаакиевского собора успели оценить 3 и 2,6 миллиона человек соответственно.

Агентство указывает, что в пресс-службе волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» заявили, что в 2021 году число посетителей комплекса составило два миллиона человек. Благодаря этому музей-заповедник завоевал шестое место, обогнав Эрмитаж (1,6 миллиона человек) и Третьяковскую галерею (1,5 миллиона человек).

Ранее сообщалось, что во Владивостоке открылась выставка кукол ручной работы, созданных мастерами из разных районов Приморского края.