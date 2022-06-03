Во Владивостоке открылась выставка кукол ручной работы

Во Владивостоке открылась выставка кукол ручной работы, созданных мастерами из разных районов Приморского края. Об этом сообщает VL.RU.

Выставка проходит в рамках фестиваля «Сделано в Приморье». Свои работы представят шесть мастеров. Все они работают в разных стилях, в том числе и в старинной технике, при которой игрушки изготавливаются из ваты и клея.

Выставка кукол будет идти до 5 июня.

Ранее стало известно, что в Нальчике в музее ИЗО открыли выставку работ начинающих художников. В экспозицию, которая продлится до конца июня, вошли разноплановые работы: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.