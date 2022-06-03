Во Владивостоке открылась выставка кукол ручной работы
Во Владивостоке открылась выставка кукол ручной работы
Во Владивостоке открылась выставка кукол ручной работы, созданных мастерами из разных районов Приморского края. Об этом сообщает VL.RU.
Выставка проходит в рамках фестиваля «Сделано в Приморье». Свои работы представят шесть мастеров. Все они работают в разных стилях, в том числе и в старинной технике, при которой игрушки изготавливаются из ваты и клея.
Выставка кукол будет идти до 5 июня.
Ранее стало известно, что в Нальчике в музее ИЗО открыли выставку работ начинающих художников. В экспозицию, которая продлится до конца июня, вошли разноплановые работы: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.