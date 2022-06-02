В Нальчике открыли выставку начинающих художников

Выставку работ начинающих художников открыли в музее ИЗО в Нальчике

Выставку работ начинающих художников открыли в музее ИЗО в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в республике провели 14-й Северо-Кавказский конкурс детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя Кабардино-Балкарии Андрея Ткаченко, в ходе которого участники представили 170 картин собственного авторства.

Известно, что в экспозицию, которая продлится до конца июня, вошли разноплановые работы: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Эксперты отмечают, что творческий уровень авторов растет из года в год.

В марте сообщалось, что в Татарстане 12 марта открылась выставка живописи и графики художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг. Основную часть экспозиции составили женские портреты из циклов «Подиум времени» и «Двенадцать месяцев». Посетители также смогли ознакомиться с пейзажной и сказочной графикой.