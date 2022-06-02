Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Нальчике открыли выставку начинающих художников

Выставку работ начинающих художников открыли в музее ИЗО в Нальчике

Кадр: «Вести - Кабардино-Балкария»

Выставку работ начинающих художников открыли в музее ИЗО в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в республике провели 14-й Северо-Кавказский конкурс детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя Кабардино-Балкарии Андрея Ткаченко, в ходе которого участники представили 170 картин собственного авторства.

Известно, что в экспозицию, которая продлится до конца июня, вошли разноплановые работы: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Эксперты отмечают, что творческий уровень авторов растет из года в год.

В марте сообщалось, что в Татарстане 12 марта открылась выставка живописи и графики художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг. Основную часть экспозиции составили женские портреты из циклов «Подиум времени» и «Двенадцать месяцев». Посетители также смогли ознакомиться с пейзажной и сказочной графикой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о скором закрытии котла в районе Лисичанска и Северодонецка
Бывшей замминистра просвещения Раковой продлили арест до августа
Заработанные российскими теннисистами на «Ролан Гаррос» призовые подсчитали
Диетологи назвали шесть главных опасностей отбеленной муки
ЦБ опубликовал прогноз по курсу рубля
Бодибилдер-любитель потерял руку и решил стать профессиональным велосипедистом
В Запорожской области начали изымать розданное Киевом оружие
В Белом доме раскрыли задачу новых ограничений против России
Патрушев заявил о принятых мерах безопасности из-за биолабораторий на Украине
Анна Семенович показала фото в банном халате без макияжа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.