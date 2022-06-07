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Озвучена новая причина болезни Альцгеймера

Nature: причину болезни Альцгеймера нашли в нарушении вывода клеточного мусора из нейронов

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Команда американских нейробиологов из Нью-Йоркского университета нашла новую причину болезни Альцгеймера — по их мнению, все дело в нарушении вывода клеточных фрагментов в нейронах головного мозга. Выводы исследования были изложены в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

Ученые провели анализ образцов мозга лабораторных мышей, у которых была выявлена предрасположенность к нейродегенеративным заболеваниям. Также специалисты изучили несколько проб человеческого мозга. Исследователей интересовало, как лизосомы теряют кислотность, увеличиваются в размерах и срастаются с вакуолями, которые перемещают клеточные остатки: частицы амилоидных белков и прочего мусора.

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В самых разрушенных нейронах вакуоли формировались в соединения вокруг ядра клетки, которые ученые визуально сравнивают с цветами. В некоторых поврежденных нейронах появлялись амилоидные бляшки. По мнению, озвученному нейробиологами, неисправное функционирование системы вывода остаточных фрагментов клеток и является причиной болезни Альцгеймера. В дальнейшем исследователи хотят провести дополнительные опыты.

Ранее сотрудники Йельского университета разработали экспериментальный лекарственный препарат, который способен восстановить синапсы мозга у мышей с нейродегенеративными заболеваниями, например, как в случае болезни Альцгеймера у людей.

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Елена Апазиди
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