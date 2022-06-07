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Альтернативу IBM на российском рынке сочли невозможной

IT-эксперт Синяков заявил о невозможности занять нишу IBM после ухода с российского рынка

Фото: Paco Freire / ZumaPress / Globallookpress.com

Уход любой компании уровня IBM с любого IT-рынка, безусловно, является потерей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков.

Занять нишу IBM после ухода корпорации из России, скорее всего, никто не сможет, считает Синяков. «IBM — это, прежде всего, корпоративный рынок. IBM — это сервисы, системы хранения данных, бизнес, прямо скажем, недетский. У них очень дорогая продукция, но при этом очень хорошая поддержка. У нас нет таких ресурсов, чтобы аппаратно восполнить то, что предлагает IBM — это вообще нереально», — поделился эксперт.

По его словам, в случае с IBM, как и с любой другой западной компанией, которая работает на рынке уже 30 лет и более, есть определенные традиции и уровень сервиса. «Никто другой не сможет прийти и быстро заполнить такую нишу. В любом случае, это будет не очень хорошая альтернатива», — подытожил Синяков невозможность полноценной замены.

Ранее гендиректор американской технологической корпорации IBM Арвинд Кришна заявил, что IT-гигант «приостановил все операции в России» и полностью прекращает работу на территории страны.

В марте в IBM заявляли о приостановке коммерческой деятельности в России, а также о том, что прекращают продажи своих технологий на российском рынке.

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Екатерина Смирная
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