Конгрессмены призвали Байдена уговорить Эр-Рияд отказаться от сделки с Россией

Шесть конгрессменов призвали Байдена уговорить Эр-Рияд отказаться от сделки с РФ по нефти

Шесть демократов из Палаты представителей Конгресса США призвали американского президента Джо Байдена уговорить власти Саудовской Аравии отказаться от договоренности с Россией от 2020 года по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу комитета по делам вооруженных сил, председатель которого Адам Смит является одним из его подписантов.

Политики призвали американского лидера во время возможного визита в королевство «активизировать усилия по пересмотру отношений между США и Саудовской Аравией».

Также указывается, что приоритетными вопросами являются отказ Эр-Рияда от заключенной при предыдущем президенте США Дональде Трампе сделки с РФ по добыче нефти. Объявление ОПЕК+ от 2 июня о наращивании темпов нефтедобычи стало позитивной мерой по устранению волатильности, считают политики.

«Большая ясность и обязательства в отношении будущей добычи, а также выход из соглашения о квотах с Россией стали бы дополнительными важными шагами вперед», — говорится в письме.

Ранее газета The New York Times сообщила о планах Джо Байдена посетить Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть. По данным издания, американский лидер хочет восстановить отношения двух стран.