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Названа дата выдачи первых российских паспортов в Запорожье

Глава запорожской ВГА Балицкий: первые российские паспорта в Запорожье выдадут 12 июня

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Названа дата выдачи первых российских паспортов жителям той территории Запорожской области, которая находится под контролем российских войск. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем на 12 число, на день России, выдавать первые сами по себе корочки — самые простые паспорта», — сказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Ранее он заявил, что Запорожская область должна присоединиться к России в качестве федерального округа. «Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим», — отметил Балицкий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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Алевтина Запольская
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