Херсонские власти уточнили место взрыва

Власти заявили, что информация о взрыве напротив ВГА не соответствует действительности

Новые власти Херсонской области уточнили место взрыва, который произошел в одном из местных кафе. Заявление опубликовано в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА).

«Поступила информация о взрыве в херсонском ресторане "Ностальжи" (Старообрядческая улица, дом 10). Информация о взрыве напротив здания военно-гражданской администрации не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

По данным чиновников, один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.

Ранее СМИ сообщили, что в Херсоне в кафе напротив здания ВГА произошел взрыв. Официант получил легкое ранение.

Российские войска заняли Херсонскую область в марте в ходе специальной военной операции, объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным. В регионе были созданы военно-гражданские администрации, которые заявили о желании войти в состав России.