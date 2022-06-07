Взрыв произошел напротив херсонской администрации

В Херсоне в кафе напротив здания военно-гражданской администрации произошел взрыв

В Херсоне в кафе напротив здания военно-гражданской администрации произошел взрыв, передает Telegram-канал «Известий» со ссылкой на своего корреспондента.

О взрыве в кафе также сообщают РИА Новости и ТАСС. Информации о пострадавших пока нет.

Российские войска в марте заняли Херсонскую область в ходе специальной военной операции, объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным. В апреле в регионе были созданы военно-гражданские администрации. В мае они объявили, что обратятся к Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России.

7 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе проведут референдум о вхождении в состав России. При этом изначально он утверждал, что проводить такое голосование не планируется.