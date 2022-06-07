Один человек пострадал при взрыве напротив херсонской администрации
Официант получил легкое ранение при взрыве в кафе в Херсоне
Один человек пострадал при взрыве в кафе напротив здания военно-гражданской администрации в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, легкое ранение получил официант. В кафе выбита дверь и разбиты стекла. На месте находится машина скорой помощи.
О взрыве в Херсоне стало известно днем 7 июня.
Российские войска заняли Херсонскую область в марте в ходе специальной военной операции, объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным. Там были созданы военно-гражданские администрации, которые заявили о желании войти в состав России.