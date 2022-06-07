Подозреваемый в убийстве дочери замминистра Подмосковья подросток раскрыл мотив

Подозреваемый в убийстве дочери замминистра Подмосковья заявил, что защищался от девушки

Подозреваемый в убийстве 17-летней дочери замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина раскрыл мотив преступления. Об этом сообщает издание Baza.

По словам юноши, Ева Сибатулина оскорбляла его и напала на него с ножом, после чего ему пришлось защищаться. Молодой человек рассказал, что в ответ выстрелил потерпевшей в ногу и несколько раз ударил ножом, а после спрятался в кустах.

При этом, по словам товарища подозреваемого, парень примерно с декабря начал в шутку говорить, что убьет подругу из-за того, что она не дала ему построить отношения с другой девушкой.

Другой приятель фигуранта рассказал, что в день убийства они гуляли вместе с товарищами и купили раскладной нож в магазине для рыбалки, после чего встретили дочь замминистра с двумя знакомыми. После этого предполагаемый убийца сказал, что «сейчас расстреляет» девушку и вернулся из дома с пневматическим оружием. Позже подозреваемый вместе с Евой ушел стрелять по мишеням в заброшенный дом, а остальная компания расположилась неподалеку. Спустя некоторое время подозреваемый вышел к другу и взял у него нож. Затем подростки услышали выстрел.

Об убийстве дочери регионального замминистра стало известно вечером 3 июня. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий, прокуратура поставила на контроль расследование этого дела.