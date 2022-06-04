Прокуратура раскрыла детали убийства дочери замминистра по строительству

Прокуратура поставила на контроль дело об убийстве дочери замминистра по строительству

Прокуратура поставила на контроль уголовное дело, возбужденное по факту убийства 17-летней дочери замминистра по строительству Марата Сибатуллина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По информации следствия, тело девушки с множественными колото-резанными ранами обнаружено в заброшенном здании в селе Немчиновка.

На место происшествия прибыл городской прокурор Евгений Кунегин. В городском округе возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней. Проводится осмотр места, следователи устанавливают детали произошедшего.

Об убийстве дочери регионального замминистра стало известно вечером 3 июня. По информации издания Baza, девушка встретила бывшего одноклассника во время прогулки с друзьями. Он предложил компании сходить в заброшенный дом в Одинцовском районе, друзья согласились. Вскоре они покинули дом, а девушка со знакомым остались там. Через некоторое время ребята забеспокоились, что подруги долго нет и вернулись в дом. Там они нашли ее тело.