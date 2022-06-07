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На Украине назвали способное «поменять правила игры» оружие

Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что Киеву требуется 60 РСЗО

Фото: Lauren Whitney / U.S. Marine Corps Forces

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что для превосходства над российской армией Киеву требуется по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО). В интервью The Guardian он заявил, что это гораздо больше, чем сейчас обещают поставить США и Великобритания.

Арестович назвал ракетные установки «оружием, способным поменять правила игры» и переломить ход спецоперации. «Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут продолжать гибнуть, а мы будем продолжать терять позиции», — подчеркнул советник, добавив, что пожертвования от стран с десятками РСЗО в виде четырех или пяти систем не помогут Украине.

Он призвал Запад отправить Киеву больше оружия, дальность действия которого будет намного больше, чем у всего существующего арсенала страны.

«Если мы получим 60 таких систем, то русские потеряют всякую возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хотя и очень медленно, с большими потерями; с 20 они продолжат наступление с более тяжелыми потерями, чем сейчас», — отметил Арестович.

Ранее 7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку военной помощи Украине — ее стоимость составит 630 миллионов долларов.

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. В рамках военной помощи Киеву будут переданы РСЗО HIMARS с боеприпасами.

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Варвара Кошечкина
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