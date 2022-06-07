Норвежская принцесса Марта Луиза объявила о помолвке с чернокожим шаманом

Избранником принцессы Марты Луизы стал шаман из США с репутацией мошенника и безумца

50-летняя норвежская принцесса Марта Луиза, единственная дочь короля Харальда V, объявила о помолвке со своим чернокожим бойфрендом. Об этом сообщает Daily Mail.

Избранником принцессы стал американец Дурек Верретт, называющий себя шаманом и духовным наставником. Среди его последователей в США числятся такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу, Нина Добрев и Джеймс Ван Дер Бик. В Норвегии он имеет репутацию мошенника и безумца. В частности, крупнейшая норвежская газета Dagbladet охарактеризовала содержание книги Верретта словами «бессвязное бормотание сумасшедшего».

В заявлении, опубликованном королевским двором, король Харальд и его жена, королева Соня, сообщили о помолвке и сказали, что «желают им всего наилучшего в будущем». В личном блоге Марта Луиза также поделилась официальной фотографией и продемонстрировала кольцо с изумрудом.

По данным норвежских СМИ, принцесса планирует переехать в Калифорнию вместе со своими дочерьми. Влюбленные начали свои отношения еще в 2019 году.

Брак станет вторым для принцессы. Марта Луиза вышла замуж за писателя Ари Бена в 2002 году. У них родились три дочери, а в 2016-м супруги развелись. В 2019 году бывший муж принцессы умер в результате самоубийства.

Ранее Марта Луиза отказалась от использования титула в коммерческих целях. После обсуждения с семьей она пришла к выводу, что будет использовать его только во время исполнения королевских обязанностей.