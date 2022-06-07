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Елизавета II запретила фотографировать ее с дочерью принца Гарри

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл фотографировать ее встречу с Лилибет

Фото: Stephen Lock / globallookpress.com

Британская королева Елизавета II запретила фотографировать свою первую встречу с правнучкой, годовалой дочерью принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Дианой Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает The Sun.

Источник издания утверждает, что Гарри и Меган хотели привести частного фотографа в Виндзорский замок, чтобы запечатлеть момент встречи. Однако Елизавета II была настроена категорически против и отказалась давать разрешение на съемку.

По утверждению собеседника The Sun, королева выразила опасения, что фотографии будут проданы американским СМИ. Он также заметил, что во время празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II члены королевской семьи держались на расстоянии от принца Гарри и Меган Маркл.

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Ранее сообщалось, что встреча Елизаветы II с Лилибет прошла 2 июня. Мероприятие состоялось, когда члены королевской семьи обедали с принцем Гарри и Меган Маркл после парада Trooping the Colour.

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Рузанна Акмалтдинова
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