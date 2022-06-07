В России начали вводить комиссии на валютные счета

Райффайзенбанк с 30 июня введет комиссию за хранение денег на валютных счетах

Райффайзенбанк объявил о введении комиссии за хранение средств на валютных счетах в России с 30 июня. Нововведение коснется счетов в американских долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Об этом со ссылкой на сообщение банка для клиентов пишет «Интерфакс».

Такое решение в пресс-службе объяснили тем, что сборы позволят банку эффективнее управлять счетами. В настоящее время кредитная организация продолжает открывать текущие счета в долларах и евро.

Без комиссии можно будет держать на счете Райффайзенбанка сумму, эквивалентную пяти тысячам долларов. По 0,2 процента в месяц, но не менее десяти долларов (порядка 600 рублей), надо будет платить только с превышения этого порога. Премиальные клиенты смогут держать без комиссии до 50 тысяч долларов. Отдельные параметры установлены для счетов в йенах — в их случае пороговые суммы составят 500 тысяч и 5 миллионов соответственно.

Комиссии по остаткам свыше 500 тысяч долларов или 5 миллионов йен составят 0,5 процента. В банке подчеркивают, что речь идет только о текущих счетах, вкладов нововведение не коснется.

В марте головная структура говорила о возможном уходе с российского рынка и продаже доли в капитале российского банка. К началу июня соответствующее решение не принято. Тем временем за первый квартал российский Райффайзенбанк потерял порядка 600 тысяч клиентов.

В соответствии с требованиями Центробанка России клиенты российских банков могут снять со счетов в иностранной валюте не более десяти тысяч долларов. Такой норматив действует до 9 сентября 2022 года. Сумма выше этого порога может быть выдана только в рублях по текущему курсу.