Россиянин побывал в Киргизии и раскрыл способ питаться на 100 рублей в день

Автор блога «TrueStory Travel» потратил в Киргизии на самсу, кебаб и лепешку 100 рублей

Российский путешественник, побывавший в Киргизии, раскрыл, как ему удалось потратить на три приема пищи меньше 100 рублей (около 130 сом). О способе экономно питаться он написал в личном блоге «TrueStory Travel» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туриста, он решил провести эксперимент и проверить, сможет ли он прожить на 100 рублей в сутки в республике. Так, первым приемом пищи, не считая завтрака в отеле, который был ранее оплачен, стала самса с картошкой, которую он купил в уличном кафе. Блюдо обошлось ему в 35 сом (27 рублей).

«Правда, после нее сильно захотелось пить. Тут мне на помощь пришли местные уличные напитки. В Киргизии на каждом углу продают квас, чалап и максым. Стакан максыма — 10 сом (8 рублей)», — вспомнил автор блога.

Во второй половине дня мужчина зашел в местную шашлычную, где купил недорогой кебаб за 30 сом (23 рубля). Также россиянину бесплатно нарезали небольшой салат и налили чай — турист отметил, что в Киргизии напиток часто идет в дополнение к основному блюду.

«Раздумывая, что бы мне съесть, я вспомнил свое студенчество — бутылка кефира и полбатона. Только в Киргизии заменил их на местную лепешку и чалап (киргизский кисломолочный напиток). Стоимость ужина еще 30 сом (23 рубля): горячая лепешка — 20 сом (15 рублей), стакан чалапа — 10 сом (8 рублей)», — рассказал путешественник.

Ранее в мае этот же россиянин описал свои эмоции от поездки в Киргизию фразой «как будто прилетел с Луны». Он также раскрыл самые популярные вопросы от местных жителей — так, его часто спрашивали о погоде в России и интересовались его оборудованием для съемок.