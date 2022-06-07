Жители Норвегии выступили против членства страны в Евросоюзе

Опрос Sentio: 48,8% жителей Норвегии выступили против членства страны в Евросоюзе

Большинство жителей Норвегии не желают видеть свою страну в Евросоюзе. При этом в королевстве наблюдается наиболее высокий процент поддержки вступления в объединение за 12 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса местного аналитического центра Sentio.

Согласно итогам исследования, с ноября 2021 года количество сторонников вступления Норвегии в Евросоюз увеличилось с 34,1 процента до 35,3 процента. Число затрудняющихся ответить на вопрос также выросло с 11,8 процента в ноябре до 16 процентов. Однако 48,8 процента жителей Норвегии выступили против членства страны в Евросоюзе. Их доля уменьшилась с 54,2 процента.

Опрос проводили с 24 по 30 мая 2022 года среди 1001 совершеннолетнего жителя Норвегии. Авторы исследования считают выборку репрезентативной, однако не называют показатель процентной погрешности.

