Кулинарные способности жены довели мужчину до самоубийства

Deccan Herald: в Индии мужчина покончил с собой из-за невкусной еды, которую готовила жена

Житель села в индийском штате Андхра-Прадеш покончил с собой из-за плохих кулинарных способностей жены. Об этом сообщает Deccan Herald.

В прошлом году 30-летний художник Чинтада Тируиалп Рао женился на Нирмале Джиоти, у них родилась дочь. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, поэтому супруги часто ссорились. Перед смертью он в очередной раз пришел домой пьяным и начал ругаться из-за еды, которую готовила жена: она казалась ему невкусной.

После ссоры Рао ушел из дома и отправился к своему другу Гопи. Он остался у него на ночь, дождался, когда тот уйдет на работу, и попытался совершить самоубийство.

Соседи узнали о произошедшем и сообщили жене. Джиоти поспешила на место происшествия, а мужчину доставили в близлежащую больницу, откуда позже перевели в другую. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Майсур, штат Карнатака, развелся с женой, перекормившей его лапшой быстрого приготовления. Мужчина подал в суд на жену и потребовал развода, в качестве причины указав тот факт, что устал питаться лапшой быстрого приготовления на завтрак, обед и ужин.