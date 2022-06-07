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В Альметьевске пройдет велогонка Tour de Tatarstan

В Альметьевске в День России пройдет шоссейная велогонка Tour de Tatarstan

Фото: Алеев Егор / ТАСС

В Альметьевске пройдет шоссейная велогонка Tatneft Tour de Tatarstan. Мероприятие приурочено ко Дню России 12 июня, пишет «Татар-информ».

Гонка пройдет сразу на нескольких дистанциях— в 25, 50 и 100 километров. Принять участие смогут все желающие старше 18 лет. Также будет организована гонка для детей от трех до десяти лет. Ее участники смогут состязаться не только на велосипедах, но и на беговелах.

Результаты велогонок зафиксируют система видеорегистрации, электронная система хронометража и судья на финише. Результаты состязаний будут обнародованы до 19 июня.

Tour de Tatarstan проводится в Альметьевске уже в пятый раз.

Ранее сообщалось, что в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского) в Екатеринбурге в субботу, 11 июня, пройдет городской книжный фестиваль.

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Евгений Шульгин
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