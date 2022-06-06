В Екатеринбурге пройдет книжный фестиваль «Читай, Екатеринбург!»

В ЦПКиО в Екатеринбурге 11 июня в 16-й раз состоится городской книжный фестиваль

В центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге в субботу, 11 июня, пройдет городской книжный фестиваль. Как уточняет портал Екатеринбург.рф, мероприятие будет проходить в городе в 16-й раз.

Торжественное открытие фестиваля «Читай, Екатеринбург!» состоится на главной сцене ЦПКиО в 12:00 с участием оркестра «Уралбэнд» под руководством Александра Павлова. «В этот день территория парка будет разбита на девять тематических площадок, каждая из которых порадует любителей и ценителей культуры особой программой. Также в рамках фестиваля с 11:00 будет работать книжная ярмарка, где каждый сможет найти произведение на свой вкус», — говорится в описании мероприятия.

Отмечается, что в этот день гости и жители города смогут встретиться с уральским поэтом и прозаиком Алексеем Сальниковым и пообщаться с несколькими детскими авторами, среди которых — Дина Артемкина и Елена Мамонтова. Также участников фестиваля будет ждать поэтическая встреча и награждение победителей Первого Городского конкурса молодежной поэзии и театрализованные чтения «Зощенко вслух».

Крое того, в этот день состоится этнофестиваль «Радуга культур», посвященный Году культурного наследия народов России. Для гостей мероприятия будут организованы встречи с представителями национальных диаспор, мастер-классы и народные игры. Для юных зрителей молодежный театр-студия «Галерка» приготовил несколько спектаклей, в том числе «Пакетик, который хотел быть нужным», «Светлячки» и «Даша-путешественница».

Ранее сообщалось, что на Урале запустят новый туристический маршрут «Демидовский» по промышленным предприятиям региона. Отмечается, что маршрут, протяженность которого составляет 329 километров, пройдет через четыре города Среднего Урала — Нижний Тагил, Верхнюю Таволгу, Невьянск и Екатеринбург.