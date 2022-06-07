Раскрыты действия российских провайдеров при отключении от точки обмена в Европе

Россия направит трафик через Азию в случае отключения провайдеров от точки обмена в Европе

Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл действия российских провайдеров при возможном отключении от точки международного обмена в Европе. Как сообщает в своем Telegram-канале агентство «Прайм», он заявил, что в этом случае Россия перенаправит трафик через Азию.

«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — цитирует издание Шадаева, выступающего на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Он также добавил, что такой план есть у «Ростелекома» как у главного магистрального оператора.

Ранее глава Минцифры рассказал о вернувшихся в Россию IT-специалистах. Он сообщил, что 80 процентов сим-карт, уехавших из страны в конце февраля, вернулись обратно. По его словам, значительную часть аудитории таких граждан составили представители IT-индустрии.

Перед этим Шадаев высказался о вероятности блокировки в России видеохостинга YouTube. Он выразил уверенность в том, что в РФ не планируют ограничивать доступ к сервису. Руководитель Минцифры также порассуждал о создании отечественного аналога YouTube.