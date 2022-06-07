Чемпионка UFC Шевченко раскрыла секрет своего господства

Чемпионка UFC Валентина Шевченко объяснила успехи отсутствием отвлекающих факторов

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко раскрыла секрет господства в наилегчайшем женском дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Она приняла участие в эфире шоу The MMA Hour.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе заявила, что ей удалось на раннем этапе определить отвлекающие факторы и отказаться от них. «Я исхожу из того, чего мне реально хочется. Я знала, к чему я иду и куда нужно прилагать максимум сил. Сейчас я просто делаю то, что люблю, и не отвлекаюсь», — добавила Шевченко.

11 июня на турнире UFC в Сингапуре Шевченко предстоит поединок против претендентки из Бразилии Тайлы Сантос. Представительница Киргизии уже шесть раз защитила чемпионский пояс.

Всего на счету Шевченко 22 победы при трех поражениях в MMA. До перехода в данный вид спорта она дралась по правилам кикбоксинга и тайского бокса. У Шевченко есть гражданства Киргизии и Перу.