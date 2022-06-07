Экс-глава МГБ ДНР назвал цели локальных ударов ВСУ

Бывший глава МГБ ДНР Пинчук: ВСУ могут нанести локальные удары по Одессе и Днепру

Бывший министр государственной безопасности Донецкой народной республики (МГБ ДНР) назвал цели для нанесения локальных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Украина.ру».

По его словам, у ВСУ есть возможность для определенного рывка в тех местах, где они накапливали силы для обороны на первом этапе. Речь идет о Харькове, Днепре, Одессе. Пинчук отметил, что в этих городах находятся гарнизоны, а также имеются запасы вооружения и каналы логистики.

При этом, как отметил экс-глава ведомства, сейчас все силы украинских войск сконцентрированы в районе Харькова и Северского Донца.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска. По словам генерал-майора, украинские заградительные отряды старались помешать отступлению, взорвав мост через реку Северский Донец.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.