Экс-глава МГБ ДНР назвал цели локальных ударов ВСУ
Бывший министр государственной безопасности Донецкой народной республики (МГБ ДНР) назвал цели для нанесения локальных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Украина.ру».
По его словам, у ВСУ есть возможность для определенного рывка в тех местах, где они накапливали силы для обороны на первом этапе. Речь идет о Харькове, Днепре, Одессе. Пинчук отметил, что в этих городах находятся гарнизоны, а также имеются запасы вооружения и каналы логистики.
При этом, как отметил экс-глава ведомства, сейчас все силы украинских войск сконцентрированы в районе Харькова и Северского Донца.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска. По словам генерал-майора, украинские заградительные отряды старались помешать отступлению, взорвав мост через реку Северский Донец.
Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.