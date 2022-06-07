Глобальной экономике предсказали эпоху вялого роста и высоких цен

Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 2,9% в 2022 году

В 2022 году мировую экономику ждет резкое замедление темпов роста — до 2,9 процента по сравнению с 5,7 процента в прошлом году, говорится в сообщении Всемирного банка (ВБ), поступившем в редакцию «Ленты.ру». Соответствующие прогнозы организация приводит в докладе «Перспективы развития мировой экономики».

В январе предсказывалось, что глобальный ВВП в текущем году вырастет на 4,1 процента. Однако экономику тормозит ситуация, сложившаяся с началом российской военной спецоперации на Украине: она вступает в новую эпоху развития, которая может оказаться «затяжным периодом вялого роста и высокой инфляции».

Президент ВБ Дэвид Малпасс заметил, что росту мешает не только конфликт на Украине, но также локдауны в Китае, нарушения цепочек поставок и риски стагфляции — ситуации, в которой экономический спад сопровождается повышением цен. «Рынки ждут, и поэтому нужны срочные меры, чтобы стимулировать производство и не допустить ограничения торговли. Фискальную, денежно-кредитную, климатическую и долговую политику необходимо изменить в целях противодействия нерациональному использованию капитала и борьбы с неравенством», — подчеркнул он.

В развитых экономиках, считают в организации, в 2022 году темпы роста составят 2,6 процента (в 2021 году показатель достигал 5,1 процента), а в 2023 году продолжат снижение — до 2,2 процента. В развивающихся странах темпы роста в нынешнем году упадут до 3,4 процента по сравнению с 6,6 процента в 2021-м, что намного ниже среднего показателя. Специалисты отметили, что негативное влияние событий на Украине «полностью нейтрализуют любой прирост, который может быть получен в ближайшее время некоторыми экспортерами сырья в результате роста цен на энергоресурсы».

Одним из таких крупных мировых экспортеров энергоносителей является Россия, которая также сталкивается с санкциями западных государств. Специалисты ожидают, что в условиях ограничений ее ожидает снижение ВВП. По наиболее оптимистичному прогнозу, озвученному помощником президента Максимом Орешкиным в середине мая, падение составит до пяти процентов.