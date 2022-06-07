Международный фестиваль «Великое русское слово» открылся в Ялте

Открытие XV Международного фестиваля «Великое русское слово» состоялось в Ялте 6 июня

XV Международный фестиваль «Великое русское слово» стартовал в Ялте в понедельник, 6 июня. Как уточняет ТАСС, мероприятие началось с возложения цветов к памятнику поэту А.С.Пушкину в Симферополе, где также открылась выставка детских работ «Мир русской сказки».

Общаясь с журналистами перед церемонией открытия фестиваля, глава Крыма Сергей Аксенов указал, что культурное мероприятие проводилось «еще во времена Украины» — тогда, по его словам, на фестивале были представлены практически все русскоязычные регионы страны. «"Великое русское слово" — это оружие, нас объединяет наша вера православная, наше русское слово. И это не метафора — русский мир, консолидация, которая происходит, нашего мира, это естественно, понятно. Не сомневаемся, что мы скоро будем в одной семье», — заявил Аксенов.

Рассказывая о фестивале, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов указал, что культурное мероприятие привлекает внимание к имеющимся проблемам в сфере культуры и языка. «И сегодня, в период проведения спецоперации, все эти вопросы обострены, они будут предметом нашего обсуждения», — резюмировал он.

Международный фестиваль «Великое русское слово» проводился в Крыму с 2007 года на ежегодной основе под эгидой Госсовета Республики Крым и Совета министров Крыма при поддержке органов госвласти России, правительства Москвы, а также фонда «Русский мир».

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