Американским инвесторам запретили покупать российские акции

Минфин США ввел санкции против вторичного рынка российских бумаг

Министерство финансов США усилило финансовые санкции в отношении России и запретило американским инвесторам покупать российские бумаги. О разъяснениях пишет Reuters.

Уточняется, что гражданам США запрещены любые инвестиции в России. В том числе это касается покупки любых российских долговых обязательств или акций, принадлежащих российским компаниям, на вторичном рынке. В то же время они по-прежнему могут продавать такие активы или содействовать их продаже нерезидентам США, а также продолжать владеть такими ценными бумагами.

Правила применяются как к корпоративным и суверенным долгам, так и к акциям. По оценкам Bloomberg, новые меры ударят по фондам, которые торгуют российскими облигациями, так как сократят число потенциальных покупателей этих активов и обрушат их стоимость.

Ранее подобный запрет распространялся только на первичное размещение российских ценных бумаг. С лета 2021-го в отношении российского госдолга действуют санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина и Центробанка. Вторичный рынок ограничения при этом тогда не затронули.

В феврале 2022 года санкции против госдолга были расширены: США ввели запрет для граждан на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином России, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года