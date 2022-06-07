Украина назвала условия для экспорта зерна

Посол Украины Боднар: Киев согласится на экспорт зерна при передаче новых вооружений

Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал условие для экспорта зерна. Его слова приводит ТАСС.

По словам украинского посла, Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи Киеву «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран.

Также Бондар выразил Турции признательность за усилия по созданию безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции из Украины морским путем. «В то же время хочу подчеркнуть, что между Украиной, Турцией и Россией по этому вопросу пока нет договоренностей», — сказал он.

Посол добавил, что для возобновления морских перевозок необходимы эффективные гарантии безопасности. «Такие гарантии должны быть обеспечены за счет поставок Украине соответствующих вооружений для защиты ее берегов от угроз с моря и участия военно-морских сил третьих стран для защиты соответствующей части акватории Черного моря», — заявил Бондар.

Украинский дипломат добавил, что Киев сейчас работает с ООН и партнерами над возможностью создания гуманитарного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию не решит проблемы с экспортом зерна с Украины. По его словам, США будут пристально следить за визитом министра в турецкую столицу, но уверены, что одной поездки для решения вопроса транспортировки сельскохозяйственных культур будет недостаточно.