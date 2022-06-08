Лавров ответил на требование Зеленского предоставить противокорабельные системы

Лавров усомнился в адекватности требования Зеленского по противокорабельным системам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить Киеву противокорабельные ракетные системы. Глава МИД усомнился в адекватности подобного заявления, передает РИА Новости.

«Буквально пару дней назад я слышал, как президент Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления», — заметил Лавров.

6 июня украинский лидер заявил, что поставки противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов страны.

Ранее в июне стало известно о схеме вывоза украинского зерна из Одессы при участии Турции. Согласно плану, Россия разрешит Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины. Кроме того, предполагается, что турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод — там их будут встречать российские военные моряки, которые займутся сопровождением судов через Черное море до Босфора, чтобы избежать провокаций.