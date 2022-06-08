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В ЛНР сообщили об освобождении аэропорта Северодонецка

Посол ЛНР в России Мирошник сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка от ВСУ

Скриншот: Яндекс.Карты

Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник сообщил, что аэропорт Северодонецка был освобожден от украинских войск. Об этом он написал в своем Telrgram-канале.

«Северодонецкий аэропорт зачищен... Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот"», — заявил Мирошник.

По его словам, украинские войска военные ведут беспорядочную стрельбу по прилегающим к предприятию кварталам, работают снайперы. «Круг союзных войск вокруг оставшейся группировки сужается», — добавил посол.

Мирошник также рассказал, что оставшиеся украинские боевики прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта, войска ЛНР и Вооруженные силы России ведут их поиск и проводят зачистку.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении жилых кварталов Северодонецка. Российские войска, по его словам, продолжают освобождать промышленную зону города и ближайшие населенные пункты. Также военные развивают наступление в направлении города Попасная.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Северодонецк одним из наиболее сложных направлений боевых действий для Украины. По его словам, ситуация для украинских военных на этом участке угрожающая.

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Алевтина Запольская
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