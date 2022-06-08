Хобби умершего брата принесло сестрам богатство

The Sun: сестры из Великобритании продали вещи умершего брата и получили 44 тысячи фунтов

Сестры из Великобритании решили разобрать вещи умершего брата и разбогатели благодаря его хобби. Об этом сообщает The Sun.

К эксперту шоу «Йоркширский аукционный дом» Ангусу Эшуорту обратились сестры Дебора и Дженет, чей брат Кеннет недавно скончался. Мужчина увлекался коллекционированием антиквариата и марок, поэтому приносил домой много интересных предметов. После смерти родственника сестры захотели разобрать его имущество. «Очень непривычно, что его нет рядом. И это неправильно, когда заходишь в комнату и видишь коробки с его вещами. Это подавляет нас, это неправильный способ хранить память о Кеннете», — пояснила Дженет.

Эшуорт приехал в гости к женщинам и увидел, что их брат собрал огромную коллекцию, в которой было много изделий из серебра. Часть вещей находились в доме, а все остальное хранилось в небольшой постройке во дворе. «Сегодняшняя работа — сплошное удовольствие. Такое случается далеко не каждый день, но такие дни действительно особенные», — сказал эксперт. В итоге на аукцион был выставлен 451 предмет из коллекции Кеннета. После продажи Дебора и Дженет получили 44,5 тысячи фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей).

Аукцион занял шесть часов. Сестры были удивлены и горды, что хобби брата привлекло такое большое внимание со стороны покупателей. Когда торги закончились, женщины были поражены суммой, которую им удалось выручить.

Ранее житель пригорода Лондона обнаружил, что коллекция одежды, которую собрала его покойная мать, может принести ему десятки тысяч фунтов стерлингов (миллионы рублей). По оценке экспертов, декорированные голубым орнаментом и инкрустированные золотом костюмы, которые женщина привезла из Гонконга, были сшиты при династии Цин, а судейское одеяние с золотыми пуговицами может относиться к периоду Цяньлун (1735-1796 годы) и стоить до 10 тысяч фунтов стерлингов (766,1 тысячи рублей).