Одежда покойной матери оказалась уникальным антиквариатом за миллионы рублей

Житель пригорода Лондона обнаружил, что коллекция одежды, которую собрала его покойная мать, может принести ему десятки тысяч фунтов стерлингов (миллионы рублей). Об этом сообщает издание The Mirror.

В начале 1980-х годов мать британца жила в Гонконге. «Она была увлеченной художницей и вскоре открыла для себя мир азиатского антиквариата, — рассказывает он. — Особенно ее привлекало качество и проработка деталей китайского текстиля. Она научилась понимать значение и символику украшений этих предметов одежды». Вскоре коллекционирование старинных вещей стало ее страстью. «Ей очень нравилось показывать гостям свою огромную коллекцию и объяснять ее символизм», — вспоминает ее сын.

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После смерти матери ее дети показали коллекцию специалистам. Оказалось, что она состоит из уникальных антикварных вещей, изготовленных почти 400 лет назад, и может стоить целое состояние. После этого британец решил выставить ее на аукцион.

По оценке экспертов, декорированные голубым орнаментом и инкрустированные золотом костюмы, которые женщина привезла из Гонконга, были сшиты при династии Цин, а судейское одеяние с золотыми пуговицами может относиться к периоду Цяньлун (1735 — 1796 гг.) и стоить до 10 тысяч фунтов (961,7 тысячи рублей).

Лот также включает платье с драконом периода Гуансюй (1875 — 1908 гг.), украшенное золотой нитью и изображением разъяренного дракона. Ожидается, что оно уйдет с молотка за две — три тысячи фунтов (192 — 288 тысячи рублей). Также участникам аукциона предлагают темно-синее шелковое платье первой половины XX века, которое оценивается в 300 — 500 фунтов (28 — 48 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что треснувшая китайская ваза более 25 лет пылилась на шкафу в доме пенсионерки из английского графства Чешир, была выставлена на аукцион и была продана за крупную денежную сумму. Хозяйка даже не планировала показывать ее аукционисту, так как на ней были скол размером пять на восемь сантиметров и 27-сантиметровая трещина.