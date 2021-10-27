Пылившуюся в шкафу 25 лет треснувшую вазу продали за пять миллионов рублей

Ваза с трещиной из шкафа пенсионерки ушла с молотка за пять миллионов рублей на аукционе

Треснувшая китайская ваза более 25 лет пылилась на шкафу в доме пенсионерки из английского графства Чешир была выставлена на аукцион и ушла с молотка за 55,5 тысячи фунтов (5,3 миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Mirror.

89-летняя логопед на пенсии пригласила аукциониста Чарльза Хэнсона, чтобы он оценил некоторые предметы в ее доме, так как собиралась продать их. Эксперт сразу заметил на верхней полке шкафа старинную бело-голубую китайскую вазу.

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Пенсионерка даже не планировала показывать вазу, так как на ней были скол размером пять на восемь сантиметров и 27-сантиметровая трещина. Владелица вазы была уверена, что она ничего не стоит. Она была поражена, когда Хэнсон заявил, что вазу можно оценить в 15 тысяч фунтов минимум (1,4 миллиона рублей).

«На бело-голубой китайской вазе с девятью драконами стояло клеймо, согласно которому ваза была создана в 1796-1820 годах. Это означает, что ей около 200 лет», — отметил аукционист. Стиль росписи вазы относится к императорскому дизайну периода Цяньлун, с 1736 по 1795 год. Похожие примеры выставлены в Запретном городе в Пекине.

Когда вазу выставили в аукционном доме Hansons Auctioneers в английской деревне Этуолл, графство Дербишир, произошла битва ставок. Финальная цена лота составила 55,5 тысячи фунтов (5,3 миллиона рублей).

Хэнсон рассказал, что китайские покупатели ценят старинный китайский фарфор. Они стремятся вернуть такие предметы на родину.

Хозяйка вазы рассказала, что видела ее в доме у бабушки и дедушки много лет назад, хотя ей неизвестно, как долго они владели вазой и каким образом она к ним попала. «После их смерти ваза досталась в наследство моей матери, но я не знаю, где она стояла. Может быть, просто на шкафу. После смерти матери ваза досталась мне», — пояснила она.

Женщина подчеркнула, что планирует поделиться вырученными за вазу деньгами с детьми.

Ранее сообщалось, что рисунок, который пара из Англии купила за бесценок и чуть не использовала в качестве поддона для масла при ремонте мотоцикла, оказался дорогостоящей работой известного британского художника Люсьена Фрейда. Отпечаток будет выставлен на аукцион.

