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Франция стала участником международной программы освоения Луны

Франция присоединилась к разработанным США «Соглашениям Артемиды» по освоению Луны

Фото: Pixabay

Франция присоединилась к разработанным США «Соглашениям Артемиды» и таким образом стала участником международной программы освоения Луны. Об этом сообщил госдепартамент США, передает РИА Новости.

«Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей "Соглашение Артемиды" на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне», — заявили в ведомстве.

В мае 2020 года НАСА представило международное «Соглашение Артемиды» (Artemis Accords), в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.

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Марина Совина
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