Россиянам раскрыли стоимость самых дешевых авиабилетов по стране в июне

OneTwoTrip: из Москвы в июне можно улететь в Архангельск за 2,3 тысячи рублей

Российским туристам раскрыли стоимость самых бюджетных перелетов по стране в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, из Москвы дешевле всего в июне можно улететь в Архангельск и Калининград, куда билеты стоят в среднем 2,3 и 3,2 тысячи рублей соответственно. Авиабилет до Санкт-Петербурга обойдется жителям столицы в 3,3 тысячи рублей, в Тюмень — 3,4 тысячи, в Ульяновск — 3,7 тысячи.

Екатеринбуржцам выгоднее всего отправиться на самолете в Нягань (стоимость авиабилетов от 3,2 тысячи рублей) или в Москву (от четырех тысяч рублей). Из Санкт-Петербурга недорого обойдется путешествие в Калининград (от 2,4 тысячи рублей), а также в столицу или Архангельск (от трех тысяч рублей).

Из Сочи выгоднее всего улететь в Москву или Минеральные Воды — от 3,5 тысячи рублей. Жители Казани в июне могут посетить Саранск и Санкт-Петербург за три и четыре тысячи рублей соответственно, а заплатив на 100 рублей больше, отправиться в столицу или Кострому.

Ранее в мае эксперты туротрасли развеяли популярные мифы о лучшем времени для бронирования авиабилетов и отелей. Так, не соответствуют действительности устаревшие исследования, в которых утверждалось, что бронировать гостиницы выгоднее всего в пятницу или субботу.