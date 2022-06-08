Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость самых дешевых авиабилетов по стране в июне

OneTwoTrip: из Москвы в июне можно улететь в Архангельск за 2,3 тысячи рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским туристам раскрыли стоимость самых бюджетных перелетов по стране в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, из Москвы дешевле всего в июне можно улететь в Архангельск и Калининград, куда билеты стоят в среднем 2,3 и 3,2 тысячи рублей соответственно. Авиабилет до Санкт-Петербурга обойдется жителям столицы в 3,3 тысячи рублей, в Тюмень — 3,4 тысячи, в Ульяновск — 3,7 тысячи.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня 2020
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Екатеринбуржцам выгоднее всего отправиться на самолете в Нягань (стоимость авиабилетов от 3,2 тысячи рублей) или в Москву (от четырех тысяч рублей). Из Санкт-Петербурга недорого обойдется путешествие в Калининград (от 2,4 тысячи рублей), а также в столицу или Архангельск (от трех тысяч рублей).

Из Сочи выгоднее всего улететь в Москву или Минеральные Воды — от 3,5 тысячи рублей. Жители Казани в июне могут посетить Саранск и Санкт-Петербург за три и четыре тысячи рублей соответственно, а заплатив на 100 рублей больше, отправиться в столицу или Кострому.

Ранее в мае эксперты туротрасли развеяли популярные мифы о лучшем времени для бронирования авиабилетов и отелей. Так, не соответствуют действительности устаревшие исследования, в которых утверждалось, что бронировать гостиницы выгоднее всего в пятницу или субботу.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Влияние Турции на отношения России и Украины оценили
Психолог дала рекомендации по организации детского досуга летом
Чемпионка UFC Шевченко поделилась мнением о Петре Яне
Назван главный пострадавший на Западе от спецоперации на Украине
Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для отдельных направлений
Чайный гриб оказался способен жить в марсианских условиях
Microsoft урежет бизнес в России
Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья
Выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили
Россиянкам перечислили главные ошибки при уходе за кожей летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.