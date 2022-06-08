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Диетолог назвала помогающий сохранить красоту волос и кожи продукт

Диетолог Михалева: авокадо поддерживает красоту кожи и волос и укрепляет иммунитет

Фото: Shutterstock

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что регулярное употребление авокадо помогает сохранить красоту волос и кожи, снижает риск развития рака кишечника и укрепляет иммунитет. Об этом сообщают «Известия».

Михалева назвала авокадо крайне полезным продуктом, так как в нем, несмотря на высокую калорийность, много полиненасыщенных жирных кислот, необходимых человеку. «Эти жирные кислоты предотвращают развитие атеросклероза сосудов, защищают наш организм от хронического воспаления и сахарного диабета второго типа. Кроме того, они поддерживают иммунитет и состояние кожи и волос, делая волосы блестящими, а кожу бархатистой и нежной», — объяснила Михалева. Однако по этой же причине она призвала людей с избыточным весом не увлекаться авокадо и не есть больше одного-двух плодов за сутки.

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Диетолог уточнила, что авокадо содержит треть от суточной нормы клетчатки. Она нормализует работу кишечника, снижает всасывание холестерина и сахара, улучшает состав кишечной микробиоты, а также предотвращает развитие рака кишечника и помогает в профилактике сахарного диабета и атеросклероза сосудов. Также, по словам Михалевой, в авокадо есть и немного белков.

Эксперт объяснила, что продукт богат витаминами группы В (В5, В6, В9), С, Е и К, калием, магнием, цинком, марганцем и медью. Эти микроэлементы и витамины благотворно влияют на работу сердца, сосудов и мышц, а также помогают сохранить здоровье костей, кожи и репродуктивной системы.

Ранее диетолог Ольга Лушникова напомнила, что необходимо сделать свое питание разнообразным и сбалансированным, чтобы сохранить красоту и стройность. По ее словам, вполне достаточно будет соблюдать адекватную норму калорий.

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Юлия Кальницкая
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